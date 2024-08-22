中評社北京8月22日電／據新華社報導，8月21日，第八個殘疾預防日新聞發布會在京舉行。中國殘聯康復部、國家衛生健康委醫政司有關負責同志和有關專家出席新聞發布會，介紹2023年《國家殘疾預防行動計劃（2021—2025年）》（以下簡稱《行動計劃》）實施情況，並回答記者提問。



中國殘聯康復部副主任馮力介紹，各地各部門認真貫徹落實《行動計劃》，主要行動進展順利，在殘疾預防知識普及、預防出生缺陷和發育障礙致殘、疾病致殘、傷害致殘以及促進殘疾康復服務方面取得明顯成效，部分工作指標實現2025年目標值。



國家衛生健康委醫政司副司長李大川就出生缺陷防治、致殘性疾病防治、殘疾人健康、康復醫療服務等任務落實情況進行介紹。國家衛生健康委印發《出生缺陷防治能力提升計劃（2023—2027年）》，圍繞婚前、孕前、孕期、新生兒和兒童各階段推進出生缺陷防治網絡建設；實施《健康中國行動－心腦血管疾病防治行動實施方案（2023—2030年）》，開展心血管病高危人群早期篩查與綜合干預項目和腦卒中高危人群篩查和干預項目；建立嚴重精神障礙患者全流程服務管理體系，在册患者規範管理率達96.2%；不斷健全殘疾人家庭醫生簽約服務推進機制，全國殘疾人家庭醫生簽約數已超2300萬人；指導各地不斷加強康復醫療相關專業人員培養培訓，在住院醫師、全科醫生、康復治療師等培養培訓中納入殘疾預防診治相關技能內容，提高康復醫療服務水平。



中國工程院院士、首都醫科大學副校長吉訓明，首都醫科大學宣武醫院神經疾病高創中心主任賈建平，首都醫科大學附屬北京同仁醫院全國防盲技術指導組組長王寧利分別就如何識別和干預腦卒中、阿爾茨海默病、致盲性白內障等主要致殘性疾病回答了記者提問。



8月25日是全國第八個殘疾預防日，為進一步推動《行動計劃》的落實，中國殘聯、中央網信辦等7部門決定聯合開展第八次殘疾預防日宣傳教育活動。活動主題為“預防疾病致殘，共享健康生活”。要求聚焦腦血管疾病、骨關節病、視網膜病變、老年性耳聾、職業病等主要致殘性疾病，著力宣傳疾病致殘防控知識。各地要深入調研瞭解本地殘疾發生情況、主要致殘原因等，聚焦主要致殘性疾病，有針對性地設計宣傳教育方案和內容。