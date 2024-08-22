李鴻忠：堅持好運行好人民代表大會制度

中評社北京8月22日電／據人民日報報導，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠21日在河北調研。他強調，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，聚焦發展全過程人民民主，把人民代表大會制度堅持好、完善好、運行好，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業提供堅實保障。



調研期間，李鴻忠到石家莊市正定鎮全國人大常委會法工委基層立法聯繫點，調研全過程人民民主基層實踐和吸納民意、匯集民智工作情況，對基層立法聯繫點有效發揮人民群眾與國家立法機關間的“連心橋”作用給予充分肯定。考察人民代表大會制度在河北的探索與實踐歷程展館，回顧黨領導人民探索建立、鞏固發展、堅持和完善人民代表大會制度的光輝歷程。到石家莊外國語學校人大代表聯絡站，同人大代表深入交流，勉勵學校發揮代表聯絡站社會實踐功能，引導廣大青少年堅定制度自信。考察石家莊國際生物醫藥園，深入瞭解產業發展情況。



李鴻忠在調研中指出，人民代表大會制度是中國共產黨領導中國人民建立的全新政治制度，是在人類政治制度史上的偉大創造。要以習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想為指引和遵循，堅持黨中央集中統一領導，堅持走中國特色社會主義政治發展道路，加強人民當家作主制度建設，深化立法領域改革，更好把制度優勢轉化為治理效能。要緊緊圍繞黨和國家中心任務履行立法、監督等職責，豐富人大代表聯繫人民群眾的內容和形式，穩中求進推動人大工作高質量發展。要深入總結人民代表大會制度建立70年來的實踐成就、寶貴經驗，講好中國人大故事、中國民主故事，更好地堅持和發展全過程人民民主。