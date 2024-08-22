堅持對外開放　在開放中謀求共同發展

中評社北京8月22日電／據人民日報報導，中國將堅定不移推進高水平對外開放，堅持走在開放中謀求共同發展的道路，以中國式現代化新成就為世界發展提供新機遇



在逆全球化思潮抬頭、單邊主義和保護主義明顯上升的背景下，中國堅持擴大高水平對外開放，讓中國大市場成為世界大機遇。今年前7個月，中國貨物貿易進出口總值達24.83萬億元人民幣、同比增長6.2%，全國新設立外商投資企業31654家、同比增長11.4%；即將舉行的第五屆跨國公司領導人青島峰會已確認參會的跨國公司嘉賓近500人，“朋友圈”更加廣泛……開放的中國展現強大吸引力，繼續是全球發展繁榮的重要引擎。



中國的發展，關鍵在於中國人民在中國共產黨領導下，走出了一條適合中國國情的發展道路。這是一條從本國國情出發確立的道路，是一條把人民利益放在首位的道路，是一條改革創新的道路，也是一條在開放中謀求共同發展的道路。中國堅持對外開放基本國策，奉行互利共贏的開放戰略，不斷提升發展的內外聯動性，在實現自身發展的同時更多惠及其他國家和人民。近年來，從設立22個自貿試驗區、建設海南自由貿易港，到力推《區域全面經濟夥伴關係協定》簽署生效，構建面向全球的高標準自由貿易區網絡；從多次削減外資准入負面清單，到放寬電信、醫療等服務行業准入；從推進高質量共建“一帶一路”，到搭建進博會、服貿會、消博會等國際經貿合作平台……一系列擴大高水平開放的重大舉措，不僅讓中國的發展惠及國際社會，也讓看好中國成為世界的普遍共識。



開放是中國式現代化的鮮明標識。中國共產黨二十屆三中全會強調，必須堅持對外開放基本國策，堅持以開放促改革，依托我國超大規模市場優勢，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制。這是基於中國過去幾十年發展經驗提出的要求，不僅顯示出中國共產黨領導中國人民推進中國式現代化的戰略主動，也顯示出中國堅持擴大高水平對外開放的堅定決心。



以開放促改革、促發展是中國改革發展的成功實踐。從中國國內發展看，衹有開放的中國，才會成為現代化的中國。實現人類歷史上規模最大、難度最大的現代化，要求中國積極擴大內需，發揮超大規模市場優勢，增強國內國際兩個市場的聯動效應。以高水平開放推動高質量發展，能夠為中國式現代化厚植強大物質基礎。從國際合作看，儘管近年來經濟全球化遭遇逆流，世界開放指數呈下滑趨勢，但開放包容、合作共贏才是人間正道，開放發展、共贏發展是各國人民的共同願望。中國站在歷史正確的一邊，堅持擴大高水平對外開放，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展，不僅能夠為中國式現代化開辟廣闊前景，也有利於促進各國共同發展、推進世界現代化。

