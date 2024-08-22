政策發力　推動設備更新跑出“加速度”

新能源公交車突出適老化改造。（圖源：央視新聞） 中評社北京8月22日電／據央視新聞報導，今年7月25日，國家發展改革委，財政部印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若幹措施》的通知，統籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。



綠色化適老化 交通運輸設備向＂新＂發力



將近一個月過去了。作為文件中提到的重點領域，交通運輸領域設備更新目前有哪些新進展？企業迎來了怎樣的發展機遇？來看記者在多地的採訪。



在河北滄州，當地新一批更新的200輛新能源公交車已經投入使用。採訪中記者發現，這些新能源公交車尺寸從10米到6米不等。企業負責人告訴記者，這樣安排主要基於降本增效的考慮。10米級新能源公交車的載客量大，將投入到途經繁華商圈的大客流線路。而6米級公交車更多行駛在背街小巷，滿足居民家門口乘車的需求。



車身更加緊凑的同時，此次車輛更新也突出適老化改造的特點。採訪中記者瞭解到，滄州公交客流中老年乘客的比例達80%左右。更新後的新能源公交車採用了低入口的設計，並配備了無障礙踏板，方便腿腳不便的乘客坐輪椅上下車。當地交通部門表示，今年計劃新開通2條敬老愛老專線，並對更新的新能源公交車進行補貼。



與此同時，設備更新也推動交通行業綠色低碳發展。這個暑假，乘船夜游珠江吸引了不少遊客前來打卡。相較於傳統燃油船，電動游船帶給遊客不一樣的體驗。



游船企業負責人告訴記者，電動游船不僅帶來了良好的遊客口碑，能耗也是傳統燃油船的三分之一。8月初，《交通運輸老舊營運船舶報廢更新補貼實施細則》發布，他明顯感覺到這是一個發展機遇。



隨著純電動游船數量逐年增加，碼頭的配套設施也迎來了升級。截至目前，廣州市已有5座碼頭完成了靠泊、充電、防污等設施設備的升級改造，相關監管和服務制度正在完善中。

