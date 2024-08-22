金融監管總局負責人回應銀行保險業相關問題

8月21日，國務院新聞辦公室在北京舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，國家金融監督管理總局副局長肖遠企、法規司司長王勝邦、統計與風險監測司司長廖媛媛、財產保險監管司司長尹江鰲出席介紹情況，並答記者問。（圖源：新華社） 中評社北京8月22日電／據新華社報導，金融五篇大文章相關政策落地情況如何？針對中小金融機構的改革化險工作進展如何？城市房地產融資協調機制成效如何？在國務院新聞辦公室21日舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上，國家金融監督管理總局有關負責人回應了相關問題。



進一步加大科技金融創新



做好金融五篇大文章是金融服務實體經濟高質量發展的重要著力點。5月，國家金融監督管理總局發布指導意見，對做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融和數字金融這五篇大文章提出明確要求。



政策落地情況如何？國家金融監督管理總局副局長肖遠企在發布會上提供了一組數據：



截至6月末，全國高新技術企業貸款餘額15.3萬億元，其中信用貸款和中長期貸款占比均超過四成，貸款餘額同比增長19.5%；21家主要銀行綠色信貸餘額31萬億元，同比增長25.9%；普惠型小微企業貸款餘額32萬億元，同比增長17%；目前已開立個人養老金賬戶超6000萬個，各類儲蓄存款、銀行理財、商業養老保險產品超500個……



在五篇大文章中，科技金融居於首位。“科技企業跟其他行業有明顯不同特徵，具有創新驅動、技術密集、高成長性、研發周期長、不確定性高等特點，傳統融資模式不能完全適應。”金融監管總局法規司司長王勝邦表示，當前和今後一段時期的重要任務是進一步加大科技金融的創新，提升金融服務科技創新的能力，建立同科技創新相適應的科技金融體制。



科技型企業創新活動的不確定性較高，保險的風險保障功能與之天然適配。記者從發布會上瞭解到，截至6月末，保險公司為科技研發、成果轉化、推廣應用等提供保險保障6萬億元。截至7月末，保險資金長期股權投資2.7萬億元。



王勝邦介紹，下一步，金融監管總局將在科技創新活躍地區設立知識產權金融生態綜合試驗區，為企業提供多元化金融支持；研究以金融資產投資公司為平台，擴大股權投資試點範圍；研究提高保險資金投資創業投資基金比例，鼓勵更多保險資金作為長期資本、耐心資本投入科技領域。

