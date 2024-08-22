李強會見俄羅斯總統普京

當地時間8月21日下午，國務院總理李強在莫斯科克里姆林宮會見俄羅斯總統普京。（圖源：新華社） 中評社北京8月22日電／據新華社報導，當地時間8月21日下午，國務院總理李強在莫斯科克里姆林宮會見俄羅斯總統普京。



李強首先轉達習近平主席對普京總統的親切問候和良好祝願。李強表示，今年以來，兩國元首兩度會晤，在中俄建交75周年的歷史節點上，為進一步深化雙邊關係與合作擘畫新的藍圖、注入強勁動力。中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平、穩定、繁榮。中方願同俄方一道，落實好兩國元首重要共識，保持雙邊關係良好發展勢頭，不斷拓展全方位互利合作，取得更多務實成果。



李強指出，當前新一輪科技革命和產業變革深入推進，蘊藏著巨大發展機遇。中方願同俄方在鞏固傳統領域合作的同時，努力開拓新興領域合作，更加重視用科技創新、產業創新驅動合作，不斷培育新的經濟增長點。雙方要持續深化文旅、教育、青年、地方等交流合作，促進兩國人民更加相知相親，讓中俄友好事業代代傳承。在世界百年變局加速演進背景下，中方願同俄方進一步加強多邊協調，不斷深化同發展中國家的互信合作，堅定推進世界多極化和經濟全球化，更好維護自身正當權益和國際關係基本準則。



普京請李強轉達他對習近平主席的親切問候和良好祝願。普京表示，今年是俄中建交75周年，是兩國關係發展史上具有紀念意義的年份。今天上午兩國總理舉行年度會晤，就經貿、人文等領域合作深入交流，並簽署系列合作文件，這是對我同習近平主席所達成重要共識的有力落實，取得豐碩成果。俄方願同中方進一步加強互惠互利合作，擴大人文交往，密切在金磚國家等多邊機制內的溝通協作，推動俄中新時代全面戰略協作夥伴關係取得更大發展。



何立峰、吳政隆、諶貽琴參加會見。