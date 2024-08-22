中國代表敦促有關國家取消一切單邊制裁

中評社北京8月22日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰21日在安理會預防衝突公開辯論會上發言時強調，相關國家濫施非法單邊制裁，違反《聯合國憲章》和國際法，不僅加劇當事國經濟社會困境，也給新的衝突與動蕩埋下禍根。中方敦促有關國家立即取消一切單邊制裁措施。



傅聰說，有效的預防衝突需要有利的外部條件。聯合國要發揮好在預防衝突中的作用，加大發展領域投入。聯合國維和行動和政治特派團要重視當事國需求，多做有利於促進當事國經濟增長和可持續發展的實事。區域和次區域組織應當致力於增進地區國家間政治互信，促進地區合作。要維護國際公平正義，反對干涉他國內政，反對單邊主義和霸權主義。



傅聰指出，當前國際形勢深刻複雜演變，一些地區動蕩加劇並產生嚴重外溢影響，預防衝突的重要性更加突出。要增強預防衝突的有效性和針對性，標本兼治，特別是著力破解根源性問題，努力將國際社會對和平的共同願景轉化為實現持久和平的有效行動。



傅聰表示，貧困和發展不足是衝突的重要根源。預防衝突必須將減貧和發展作為基礎性工作。保持經濟穩定增長，持續創造就業和財富，是實現國家長治久安的基礎。一個國家保持長期穩定和實現經濟社會可持續發展，離不開有效的政府治理。各國國情不同，都應當自主探索適合本國國情的發展道路，不斷完善治理體系，提高治理能力。