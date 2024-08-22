李強同俄羅斯總理共同主持中俄總理定期會晤

當地時間8月21日上午，國務院總理李強在莫斯科同俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理第二十九次定期會晤。（圖源：新華社） 中評社北京8月22日電／據新華社報導，當地時間8月21日上午，國務院總理李強在莫斯科同俄羅斯總理米舒斯京共同主持中俄總理第二十九次定期會晤。



李強表示，近年來，在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄關係在高水平上實現高質量發展，兩國各領域合作持續展現強大韌性，穩步向前推進。中方願同俄方一道，遵照兩國元首戰略指引，以兩國建交75周年為契機，堅持相互尊重、彼此信任、世代友好、互利共贏，加強中俄全方位務實合作，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係邁上新台階。



米舒斯京表示，今年是俄中建交75周年，兩國關係當前處於歷史最高水平。雙方政府間各項合作機制運行高效，合作領域持續擴大。俄方願同中方落實好兩國元首重要共識，持續深化互信，擴大投資、能源、經貿、人文、地方等領域合作，辦好“俄中文化年”，密切在國際事務中的溝通協調，更好維護俄中自身正當權益，推動兩國新時代全面戰略協作夥伴關係不斷向前發展。



李強和米舒斯京聽取了中俄投資、能源合作委員會，中俄總理定期會晤委員會，中國東北地區和俄羅斯遠東地區政府間合作委員會，中俄人文合作委員會雙方代表工作匯報。



兩國總理充分肯定雙方各委員會近一年來的工作。雙方一致認為，中俄兩國務實合作優勢互補、潛力巨大。雙方要進一步優化合作結構，穩步推進經貿、投資、農業、能源等傳統領域合作，拓展數字經濟、生物醫藥、綠色發展等新興領域合作，以舉辦“中俄文化年”為契機深化人文交流，鞏固友好民意基礎，不斷增強兩國合作的內生動力，提升合作質量效益。



會晤後，兩國總理簽署了《中俄總理第二十九次定期會晤聯合公報》、新版《中俄投資合作規劃綱要》，並共同見證簽署相關合作委員會會議紀要以及教育、科技、化工、綠色建造、海上搜救、跨境貨物運輸、便利公民往來等領域合作文件。



當日上午，李強向俄羅斯無名烈士墓敬獻花圈。



何立峰、吳政隆、諶貽琴參加上述活動。