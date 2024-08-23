樊吉社答中評：台灣問題始終是中美最大挑戰

中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院副院長、教授 樊吉社（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京8月23日電（助理記者 馬一鳴）8月21日，由中國人民大學重陽金融研究院主辦，中國人民大學中美人文交流研究中心所承辦的人大重陽區域國別論壇之美國系列第三場舉行。會後交流討論環節，主講人中央黨校（國家行政學院）國際戰略研究院副院長、教授，清華大學戰略與安全研究中心特約專家樊吉社在回答中評社記者提問時表示，無論是特朗普還是哈里斯最終當選，中美關係的大局可能不會有根本性改變，台灣問題是中美關係的最大挑戰，在這個問題上，面對美國的挑釁，我們沒有退讓的空間，一定要反擊。



中評社記者提問，特朗普曾在第一任期內對中國進行施壓，而美國國內鷹派一些人認為特朗普若上台是“抗華保台”的機會，如果特朗普上台，美國的政策不確定性是否會上升，可能對台海地區形勢產生什麼樣的影響，中國應該如何去應對這些不確定性？



樊吉社回答道，特朗普如果當選，他未來整體的執政風格是不好預測的，尤其是在此次遭遇槍擊案後，增強了其不可預測性。但另一方面，特朗普執政也有一定的確定性，即他自身的交易性商人思維。“從他所發布的社交媒體可看出，特朗普一再宣稱他有各種做交易的成功經驗，未來他還可能會採取類似舉動，但要當心其未經思考的臨時起意。”他說。



樊吉社還指出，無論最終是特朗普還是哈里斯當政，中美關係的大局恐怕不會有根本性改變。他認為，美國國內基本已經形成了跨越黨派、國會、精英和民主的共識，即中美競爭是基本的趨勢。樊吉社認為，特朗普如果上台，他有不可預測特性以及高度關注經濟的特點，他和他的團隊未必有管控中美競爭的意願，而若哈里斯上台，則大概率會延續拜登的政策和道路，即中美之間要競爭但也要管理。



他還表示，台灣問題是中美關係的最大挑戰，在這個問題上，面對美國的挑釁，我們沒有退讓的空間，一定要反擊，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線，沒有討價還價的餘地。

