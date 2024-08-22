“陝西·西安澳門周”展現澳門多元魅力

中評社北京8月22日電／據新華社報導，“陝西·西安澳門周”8月22日至26日在西安舉辦，通過大型路展、旅遊推介、美食推廣、產品展銷等形式，展示澳門豐富的旅遊、商貿、文化等元素，宣傳澳門作為旅遊目的地的多元魅力。



澳門特區政府旅遊局局長文綺華介紹，“澳門周”是澳門特區政府線下大型旅遊推廣品牌活動，自2020年起，已先後在北京、杭州、南京、上海、成都、重慶、青島、天津和廈門共9個城市成功舉行，共吸引了超過566萬人次入場，促進了訪澳旅客的增長。



“今年的‘陝西·西安澳門周’活動精彩紛呈。”文綺華說，“西安嘗‘澳’秘”美食推廣活動，讓西安市民通過美食感受澳門味道；澳門旅遊推介及洽談會，為兩地旅遊從業者提供交流合作機遇，共同擴展客源；為期5天的大型路展，在曲江池遺址公園中和廣場舉行，現場設有多個主題展區和展位，展示澳門“旅遊＋”魅力，同時帶來“澳門製造”“澳門品牌”以及葡語國家產品供大家選購。此次活動，澳門旅遊業界為西安市民帶來了包括機票、酒店住宿及餐飲在內的超過3800萬元的旅遊優惠，並將在路展現場和相關平台推廣銷售。



澳門特區政府招商投資促進局主席餘雨生介紹，此次“陝西·西安澳門周”還包括商業配對洽談會和會展推介會等商業活動，共組織28家澳門企業參展，旨在加深澳門和西安經貿合作，助力澳門中小企業開拓西安市場。