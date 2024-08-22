庫爾斯克角力持續　俄烏和談短期難啟

中評社北京8月22日電／據新華社報導，烏克蘭軍隊突襲俄羅斯西南部邊境的庫爾斯克州已半月有餘，雙方在該地區的衝突未見緩和跡象。與此同時，俄烏雙方在其他方向的爭奪依然激烈膠著。



分析人士認為，烏軍在俄庫爾斯克州的行動取得一定進展，但並未充分實現目標，俄軍正在加固防線並保持在其他地區的行動強度。鑒於俄烏雙方都未採取實質措施緩和局勢，短期內雙方和談前景依然渺茫。



庫爾斯克方向在角力



烏克蘭總統澤連斯基19日表示，烏軍在庫爾斯克州控制了超過1250平方公里土地，覆蓋92個居民點。烏武裝部隊總司令瑟爾斯基當天報告稱，烏軍正在庫爾斯克方向實現自己的目標。據烏軍方消息，自16日以來，烏方已經在庫爾斯克州境內先後襲擊了謝伊姆河上兩座橋梁，這將對俄軍後勤補給構成影響。另據報導，謝伊姆河上第三座橋梁18日遭到破壞。



俄國防部20日宣布組建“庫爾斯克”“別爾哥羅德”和“布良斯克”3個集團軍，負責保護這3個地區的國土和民眾。據英國《經濟學人》周刊網站報導，俄軍調集了訓練有素的部隊增援庫爾斯克方向，烏軍的損失正在增加。



俄國防部20日表示，俄軍在庫爾斯克州南部邊境持續擊退烏軍對該州多個居民點的進攻，俄航空和火炮部隊也對庫爾斯克州境內的烏軍人員和裝備以及烏北部蘇梅州的烏軍後備力量進行了打擊；在庫爾斯克州戰鬥中，烏軍已累計損失超過4130人和58輛坦克。俄武裝力量軍事政治總局副局長阿普季·阿勞季諾夫當天還在電視節目中說，烏軍在庫爾斯克州全境受阻，其後勤保障路線也遭到俄軍攻擊，俄軍正在爭奪被烏軍控制的居民點。



分析人士認為，烏軍在庫爾斯克方向正在取得一些成果，但並未實現全部目標。俄政治學者謝爾蓋·馬爾科夫認為，烏軍在庫爾斯克方向的行動中，取得了提振烏軍和烏國內民眾士氣等“成果”，但烏軍試圖迫使部分俄軍撤出頓巴斯地區等目標並未實現。俄軍事分析專家弗拉基米爾·葉拉諾相也說，儘管烏軍在庫爾斯克方向積極尋求實現戰術目標，但俄軍並未按烏方設想將頓巴斯方向的兵力調往庫爾斯克方向。



