京港學子探討文化生態系統未來

中評社北京8月22日電／據大公網報導，香港故宮文化博物館旗艦青年學習及交流項目“雙城青年文化人才交流計劃”來到第三屆，香港故宮文化博物館館長吳志華及太古地產行政總裁彭國邦，香港歌手王菀之等，與16位獲選參加交流計劃的北京和香港大學生等，日前齊聚香港故宮文化博物館，以“文化生態系統的未來”為主題展開交流，探討如何才能成為“文化創業家”。＼大公報記者 劉 毅



本屆交流計劃以“文化生態系統的未來”為主題，聚焦文創產業未來發展，參與學生將在香港、今年新增城市成都、北京，參加大師班和分享會，深入探討創意經濟、文化傳承與創新等議題。



赴成都探尋文化保育與藝術



吳志華在活動現場致辭時表示，在互聯網時代發展下，科技媒體與文化藝術互相滲透，作為較年輕的博物館，香港故宮應該抓緊新興科技的發展機遇，在設計、推廣、文創等方面結合新科技和創意元素，提升反饋體驗。本屆雙城青年文化人才交流計劃聚焦文創產業未來發展，希望學生拓寬國際視野，洞察香港、國家以至全球文化生態的發展大局，在瞬息萬變的時代，把握時代機遇，成為推動中華文化走向世界的藝術領袖。



彭國邦很高興計劃能有助培養新一代的文化創業家。今年學生將到往地標性發展項目成都“太古里”瞭解歷史文化保育及藝術文化之間的關係，親身體驗社區生活。他期待學生們能為香港、北京、成都以及其他城市的藝術和文化領域注入新活力。



