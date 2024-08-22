國產遊戲“黑神話”提升山西文旅熱度

中評社北京8月22日電／據人民日報報導，8月20日，中國3A（高成本、高體量、高質量）單機遊戲《黑神話：悟空》全球同步上線，在全球知名遊戲平台同時在線人數最高超220萬，該紀錄在平台排名全球第二。此前，該市場主要為國外遊戲公司占據。



同時，相關話題登上社交平台熱搜榜單。由於遊戲眾多場景取景於山西，“山西旅遊”等多個詞條衝上網絡熱搜。山西省文化和旅遊廳官方賬號發布的多條“跟著遊戲游古建”視頻，引發眾多關注。



“太漂亮了！”在山西晉城玉皇廟景區，最近迎來了許多專程趕來的遊客，望著栩栩如生的元代彩色雕塑，發出陣陣驚嘆。他們不少都是跟著熱門遊戲《黑神話：悟空》，來實地打卡遊戲中的名場景。



實際上，這場虛擬與現實的“雙向奔赴”早在2022年就已開始。



從幾年前遊戲宣傳片首發，山西省文化和旅遊廳就與遊戲創作方對接，關於如何結合遊戲精美場景更好宣傳山西文旅達成意向。目前，不止於對熱點的跟隨，山西正在全力接住這波文旅產業的巨大流量，通過服務、業態各方面的創新，努力讓“悟空效應”變成長效流量。



在《黑神話：悟空》中，取景於玉皇廟雕塑的場景一出現，就吸引不少遊戲玩家關注。每一尊彩塑都獨具特色：有的威武雄壯，有的溫婉動人，有的神秘莫測。遊戲中尤為顯眼的一尊雕塑，取景於玉皇廟的“亢金龍”，頭髮衝天飛起，面部圓潤豐滿，怒目而視，緊咬牙關，服飾與神態刻畫得極為細膩。



