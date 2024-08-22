2024年亞洲可持續能源技術展曼谷開展

中評社北京8月22日電／據人民日報報導，近日，由泰國能源部主辦的2024年亞洲可持續能源技術展在泰國首都曼谷舉行。本屆展會的主題是“加速東盟能源轉型、實現碳中和”，來自近50個國家和地區的超過350家企業參展，吸引觀眾1.5萬人次。



本屆展會設置了太陽能產品及光伏發電系統與設備展區、風能展區、水能展區、電力與新能源展區等四個展區。其中，中國企業展示的構建未來智慧能源和促進能源轉型的創新技術和解決方案，受到多方青睞。



在華為公司展台，戶用智能光伏解決方案吸引了很多觀眾咨詢。白色牆壁上，多個家用智能設備與電力傳輸線路連接。據現場工作人員介紹，這一設備集光伏發電和儲能於一體，白天通過光伏發電滿足家庭日常用電需求，富餘的電能則用於儲能充電，晚上通過儲能放電來滿足用電需求。



華為泰國公司數字能源部門相關負責人於俊祥向記者介紹，截至目前，華為已為泰國超過1000家企業提供服務，並與泰國勞工部合作培訓綠色工程師，助力當地綠色行業、綠色家庭和綠色社會的發展。



中國公司的光伏設備產品在本屆展會上也受到各方關注。中清光伏能源有限公司向當地客戶介紹了公司最新的屋頂光伏面板產品。該公司海外銷售經理門保龍對記者表示：“泰國對屋頂光伏發電的需求持續增長，泰國政府也出台了發展屋頂光伏的優惠政策，我們希望通過優質的產品，讓更多的當地用戶用上綠色電能。”



近年來，泰國政府致力於推動可再生能源發展，計劃到2037年將可再生能源在總能源結構中的占比提高到30%。泰國工業部部長萍帕拉·威猜昆在展會上表示，本屆展會為能源行業提供了一個全方位展示新技術的交流平台，助力泰國可再生能源行業的發展，推動地區實現能源轉型。