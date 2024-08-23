周至元：兩岸融合大勢所趨　台青放心來大陸

周至元答中評（中評社 劉子涵攝） 中評社北京8月23日電（實習記者 劉子涵）第九屆京台青年創新創業大賽決賽8月21日在北京望京科技創業園啟幕。本屆大賽由北京台資企業協會、萃智指南者教育科技（北京）有限公司、北京冠亞有誠文化科技有限公司共同主辦。大賽於今年7月啟動，面向京台兩地公開招募、廣泛征集符合條件的創業項目，吸引京台兩地343個項目踴躍報名參賽。經過前期項目征集、線上評審、決賽前培訓等周密環節，共有20個優質項目入圍決賽。北京台資企業協會監事長、文曲星創辦人周至元作為主辦方代表暨評委表示，京台青年創新創業大賽從2016年至今，參賽團隊的項目從最初以商業模式為主，到現在以科技創新為主，團隊技術中高新尖科技含量越來越高。兩岸樂於見證青年創業團隊同台競技，獲得未來走出亞洲、進軍世界的機會。



在問及給青年創業團隊的建議時，周至元引用李敖在《北京法源寺》的故事激勵兩岸青年，面對目前任何看不清的事情，要假設自己是在未來回看這段時間的選擇。未來兩岸融合是大勢所趨，不管國際局勢怎樣變化，中國人勤勞勤奮的精神和在高科技方面的發展會為未來中國崛起埋下一顆不可抵擋、不可阻止的趨勢的種子。所以，所有的年輕人都可以放心到大陸來參加兩岸交流活動，未來回看，這絕對是一個正確的選擇。

