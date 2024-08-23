台青答中評：青年互動可正向推進兩岸交流

台青陳昌漢答中評（中評社 劉子涵攝） 中評社北京8月23日電（實習記者 劉子涵）第九屆京台青年創新創業大賽決賽8月21日在北京望京科技創業園啟幕。大賽於今年7月啟動，面向京台兩地公開招募、廣泛征集符合條件的創業項目，吸引京台兩地343個項目踴躍報名參賽。經過前期項目征集、線上評審、決賽前培訓等周密環節，共有20個優質項目入圍決賽。和團隊一同前來參加決賽的台灣青年陳昌漢在回答中評社記者提問時表示，來到大陸參加類似的兩岸青年創新創業交流活動不僅學習到了大陸先進的生物醫學技術，也讓包括自己和身邊朋友在內的許多人對大陸的發展有了改觀。



現任台灣生物芯片股份有限公司執行長、台灣大學生醫電資所博士的陳昌漢及其團隊長期致力於兩岸之間的創新創業交流，團隊主要研發針對心急性心梗塞的產品，在對大陸市場進行充分調研後，團隊目前已經和上海瑞金醫院達成了戰略合作，未來，陳昌漢希望團隊能夠和北京阜外醫院有更密切的交流，這也是他前來參加京台青年創新創業大賽的主要原因。



陳昌漢參加過許多兩岸青年創業交流活動，在談及自己通過這些活動切身體會到的益處時，陳昌漢表示，這些交流活動為兩岸青年提供了一個具體的、特別的情景，使兩岸青年產生更多的互動，瞭解彼此的想法，對兩岸交流產生了正向的推進。比起長期受媒體觀點的左右，親身參與民間交流、青年交流才應該是兩岸青年未來共同推進兩岸發展的方式。

