台青答中評：兩岸技術交流1＋1大於2

台青蔡宜庭答中評（中評社 劉子涵攝） 蔡宜庭代表團隊決賽路演（中評社 劉子涵攝） 中評社北京8月23日電（實習記者 劉子涵）第九屆京台青年創新創業大賽決賽8月21日在北京望京科技創業園啟幕。大賽於今年7月啟動，面向京台兩地公開招募、廣泛征集符合條件的創業項目，吸引京台兩地343個項目踴躍報名參賽。經過前期項目征集、線上評審、決賽前培訓等周密環節，共有20個優質項目入圍決賽。



歐承健股份有限公司的創辦人之一蔡宜庭第一次參加京台青年創新創業大賽，蔡宜庭向中評社表示，兩岸之間的技術交流有著“1＋1>2”的效果，一方面，台灣可以學習、參考大陸的先進技術；另一方面，也可以將台灣的產品帶到大陸，造福大陸的同胞。



連唯證團隊的養好魚系統在本次大賽中獲得了優勝獎的成績，此前團隊斬獲過國內外超過60個大賽獎項，具備充足大賽經驗的連唯證表示，京台青年創新創業大賽相較於其他競賽更“接地氣”，不僅有大量投資人支持項目落地，大賽還會持續追蹤項目的後續進展。



針對兩岸創業交流活動的項目，連唯證表示，一些大陸選手團隊的項目在台灣可能還屬於早期的研究階段，但大陸在相關領域已經走在發展的前沿，反之亦然。所以連唯證認為，這些項目可以從台灣引進大陸，也可以從大陸引進台灣，甚至可以一起合作，然後把項目帶到世界各地。“兩岸是一家”，無論是在大陸市場還是在台灣市場，兩岸青年都可以通過交流合作創造經濟價值。

