7月份中國全社會用電量同比增長5.7%

中評社香港8月22日電／中國國家能源局22日發布的信息顯示，7月份全社會用電量9396億千瓦時，同比增長5.7%。



新華社報導，分產業用電看，7月第一產業用電量142億千瓦時，同比增長1.5%；第二產業用電量5656億千瓦時，同比增長5%；第三產業用電量1871億千瓦時，同比增長7.8%。城鄉居民生活用電量1727億千瓦時，同比增長5.9%。



分大類看，7月高技術及裝備製造業用電量同比增長9%。其中，電氣機械和器材製造業用電量同比增長12.4%，延續快速增長勢頭，光伏設備及元器件製造用電量同比增長20.7%；新能源車整車製造、計算機/通信和其他電子設備製造業用電量同比分別增長42.8%、12.7%。



1至7月，全社會用電量累計55971億千瓦時，同比增長7.7%；規模以上工業發電量為53239億千瓦時。分產業用電看，第一產業用電量764億千瓦時，同比增長7.5%；第二產業用電量36329億千瓦時，同比增長6.6%；第三產業用電量10396億千瓦時，同比增長11%。城鄉居民生活用電量8482億千瓦時，同比增長8.4%。



中國電力企業聯合會統計與數據中心副主任蔣德斌表示，入夏以來，全國多地出現持續性高溫天氣，最大用電負荷快速攀升，多次刷新歷史最高紀錄，7月全國統調最大用電負荷達14.51億千瓦，創歷史新高。電力行業企業在國家相關部門指導下，積極應對迎峰度夏高溫大負荷，電力供應保障有力有效。