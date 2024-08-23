8月22日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京8月23日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧8月22日主持例行記者會，並就中印尼關係、美高級官員會見達賴喇嘛、歐委會公布對中國製造電動汽車徵收關稅草案、中國同巴拉圭關係正常化問題等回答記者提問。以下是問答全文：



中新社記者：據報導，近日，日本駐華大使金杉憲治在日媒發表署名文章，其中主要觀點之一是用好中國經濟機遇，表示中國在汽車電動化、智能化、數字經濟和綠色發展領域遙遙領先，日本和世界的經濟增長離不開中國經濟，強調日本應最大限度用好中國經濟機遇。請問中方對此有何評論？



毛寧：我注意到有關報導。金杉大使這一觀點是客觀和建設性的。中國經濟增長是世界經濟增長的強勁動力，中國繁榮是全球繁榮的重要機遇。我們將繼續致力於實現高質量發展、推動高水平對外開放，將一如既往地歡迎包括日本企業在內的各國企業抓住中國發展機遇，共享中國發展紅利，實現自身更大發展。



《讀賣新聞》記者：據報導，中方已於本月中旬起訴去年11月被捕的安斯泰來集團一名男性員工，請問其罪名及起訴內容是什麼？能否提供更多細節？



毛寧：近日，中方檢察機關依法對有關日本公民涉嫌間諜罪案提起公訴。中國是法治國家，依法查處違法犯罪活動，同時保障當事人各項合法權益，為日本駐華領事官員執行領事職務提供便利。希望日方教育、引導本國公民遵守中國的法律法規，不得在華從事違法犯罪活動。具體情況，建議你向主管部門詢問。



湖北廣電記者：日前，聯合國秘書長緬甸問題特使畢曉普訪華，王毅外長會見了畢曉普。發言人能否進一步介紹有關情況？



毛寧：應中方邀請，聯合國秘書長緬甸問題特使畢曉普於8月20日至21日訪華。中共中央政治局委員、外交部長王毅和外交部亞洲事務特使鄧錫軍分別同她會見，就緬甸問題深入交換了意見。