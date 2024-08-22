以色列使用美國武器犯下戰爭罪行

中評社香港8月22日電／國際特赦組織證實，繼續向以色列占領區供應武器是締約國未能充分遵守《武器貿易條約》的明顯案例，同時也證明簽署國未能尊重該條約的內容和目標。



半島電視台報導，該組織在其報告中記錄了以色列軍隊使用美制武器對加沙地帶發動的多起非法襲擊，其中包括不區分平民和軍事目標的無差別襲擊——這類襲擊造成了大量平民傷亡。



該組織還通過調查以色列發動的16次空襲而確定，自2023年10月以色列開始侵略加沙地帶以來，美國製造的武器已經造成370名平民死亡，其中包括159名兒童，此外還造成數百人受傷。



國際特赦組織還找到了一些證據，可以證明以色列軍隊犯下戰爭罪行，包括直接襲擊平民以及占領軍通過任意襲擊而實施的集體懲罰。



國際特赦組織呼籲國際刑事法院將以色列襲擊平民的行為作為戰爭罪而開展調查。該組織通過調查以色列對加沙地帶南部馬加齊難民營的襲擊，發現沒有任何證據能夠表明以色列軍隊襲擊的地點內部或其周圍存在任何軍事目標，從而引起了人們對這些直接針對平民的襲擊將構成戰爭罪的擔憂。



另一方面，以色列並沒有提供有關襲擊拉法市的任何信息，只是提出了有關在今年4月襲擊馬加齊難民營的一般性指控——此次襲擊導致44名巴勒斯坦平民死亡，其中還包括32名兒童。



國際特赦組織報告稱，儘管《武器貿易條約》的通過已有10年時間，但是世界上一些最大的武器出口國仍然公然違反條約規則，並向衝突地區非法轉讓武器，從而造成大量人員傷亡——例如在巴勒斯坦被占領土上，尤其是在加沙地帶。



該組織揭露了自10年前《武器貿易條約》生效以來的非法武器轉讓，並強調這些違法行為助長了針對平民的嚴重侵犯行為，而這違反了這項具有法律約束力的條約所制定的嚴格的全球規則。



2013年4月2日，有155個國家投票贊成通過該條約，其中包括115個締約國和27個簽署國，其中包括占全球武器貿易總量90%以上的十大武器出口國（俄羅斯除外）。



這份長達16頁的條約要求各國在出售武器前必須評估其武器是否會被用於種族滅絕行動或戰爭罪行，或者是否會被“恐怖分子”或有組織的犯罪團夥使用，並且還要防止這些武器落入人權違法者和犯罪分子之手。



國際特赦組織軍事、安全和警務事務研究員帕特里克·威爾金表示，“《武器貿易條約》排在此類條約中的第一位，因為它為規範常規武器和彈藥的國際貿易以及武器的合法性制定了全球標準。轉移武器的合法性已經變得明確，並與國際人權和國際人道主義法的規則聯繫起來。”



威爾金補充稱，“儘管取得了進展，但是許多國家的政府仍然明顯違反規則，並導致衝突地區出現重大人員傷亡。”



他繼續說道，“現在是締約國遵守法律義務、全面執行《武器貿易條約》並阻止武器流向已知使用武器進行種族滅絕、反人類罪甚至戰爭罪或實施並協助嚴重違反國際人權法的國家的時候了。”