紀欣答中評：探索“兩制”台灣方案至為迫切

台灣《觀察》雜誌發行人兼總編輯紀欣在香港接受中評社記者採訪（中評社 林艷攝） 中評社香港8月23日電（記者 林艷）台灣《觀察》雜誌發行人兼總編輯紀欣日前在香港出席全球華僑華人促進中國和平統一大會，並接受中評社記者採訪，就當前兩岸關係形勢及香港的角色作用分享了其個人看法。



紀欣表示，因兩岸及國際關係，包括南海，形勢嚴峻緊張，愈來愈多台灣民眾想知道，大陸在兩岸統一後，不管以何種方式統一，將如何治理台灣。由此可見，探索“兩制”台灣方案至為迫切。



紀欣表示，蔡英文2016年上台後，適逢美國特朗普及拜登總統先後為遏制中國和平崛起，大打“台灣牌”，蔡英文樂於“倚美謀獨”，這使兩岸關係日趨複雜嚴峻，尤其她在第二任內強行修改“國安五法”，制定“反滲透法”，大肆打擊異己，又經美國要求延長兵役時間為一年，加大對美軍購項目及金額，也多次表達“兩岸（甚至兩國）互不隸屬”，這些都使台灣島成為火藥庫、刺蝟島。



紀欣指出，賴清德聲稱他要繼承蔡英文的政策，但早已自詡“務實台獨工作者”的他，上任後應該會在文教方面加大“去中國化”，大肆發揚“台獨史觀”，並在上任後短短三個月內就大力排除一切可能與他競爭的黨內、外對象，例如鄭文燦、柯文哲等，希望能在2028高票連任“總統”，並確保民進黨在台長期，甚至永遠執政。



紀欣表示，面對這些險峻不利的形勢，我們似乎難以對兩岸關係抱以樂觀，尤其要想以和平方式統一，就需大力扭轉台灣的主流民意，這是一個巨大的工程，但島內的愛國統一力量不會放棄努力。



紀欣認為，最近大陸先後出台了“22條意見”及“舉報制度”，警告島內的頑固“台獨”分子，固然有其必要，但還應加強宣揚統一對台灣民眾實實在在的好處，因為如只反“獨”不促統，會讓台灣人繼續選擇維持現狀，以拖待變，這無益於早日實現統一，也無益於台灣長治久安。

