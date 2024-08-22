加沙戰事持續 以色列經濟同受挫

中評社香港8月22日電／加沙停火談判持續陷入僵局，戰事持續近十個月，除了人員傷亡，以色列的經濟亦受影響，旅客和出口生意大減，估計至今造成逾673億美元損失。有經濟學家指出，衹有停戰才可擺脫困局。



有線新聞報導，加沙戰事去年10月爆發後，以色列的旅客人數大減，店舖生意淡靜，在耶路撒冷舊城區，不少紀念品店都要關門。市集人流疏落，有東主直言市道較新冠疫情還要差。擁有悠久歷史的著名美洲僑民酒店，同樣面臨營運壓力，需削減部分人手減輕成本。美洲僑民酒店負責人貝爾科維茨：“我們一度考慮關門數月，因為這從純粹經濟角度而言是止蝕的方法，但當然這意味需辭退所有員工，我們打理逾120年的花園會荒廢，令聲譽受損。”



港口城市海法貨櫃碼頭不再如昔日般繁忙，受到也門胡塞武裝持續威脅，駛經紅海的商船大減，很多長途貨輪亦不再使用以色列作為加油站。以色列今年第二季國內生產總值按季增長1.2%，低於預計的2.3%至5%。國際評級機構惠譽亦將以色列信貸評級，由A+下調至A，維持負面評級展望，意味可能進一步降級，反映與哈馬斯持續多月的戰事，嚴重打擊以色列出口和投資，加上以色列要重建北部和南部地區、賠償戰事受害者家屬及加強國防，種種開支均會加重經濟負擔。有經濟學家表示，停戰是“止血”的唯一方法。經濟學家謝寧：“不過如果我們仍然固執及持續戰事，直至不知何時何日，那麼我認為經濟不會復甦。”



至於加沙人民則仍生活在水深火熱中，當地大部分銀行停止運作，導致現金短缺。有人因為手上紙鈔殘舊，被商戶拒收，自動櫃員機外亦大排長龍，民眾需向幫派成員付錢才可優先提款。