印度阿帕奇“高山症”困中印邊境長達4個月

中評社香港8月22日電／印度一架美製阿帕奇攻擊直升機（AH-64），在與中國接壤的拉達克高原地區因“技術故障”而受困，迄今已過了4個多月。4月4日該直升機進行操作訓練時，在崎嶇地形和高海拔的環境下，因空氣稀薄喪失動力，類似高山症，結果導致直升機在事故中受損。本次事故是全球範圍下2個月內第5起涉及阿帕奇的事件。



中時新聞網據《歐亞時報》（Eurasia Times）21日報導，目前印度空軍（IAF）正在與原廠波音（Boeing）聯繫，以修復或回收這架直升機。然而，由於直升機受困所在的地點海拔約4000公尺高的卡敦拉山口（Khardung La）而喀喇崑崙山脈錫亞琴冰河又是世界最高的戰場之一，使得這項回收任務變得極其艱鉅。



一位具備高海拔地區操作經驗的印度空軍官員解釋：“在高海拔地區，直升機或飛機的發動機性能以及載重能力會大幅降低。”他解釋道：“控制反應變得遲鈍，需要更大的場域來進行操作。我們的停機坪面積也會隨著海拔升高而增加，以應對可用動力和控制能力的降低。”



俄羅斯製造的Mi-26超重型直升機原本可以承擔回收工作，但目前已經停飛。美國的契努克重型直升機（CH-47 Chinook）雖然可以“吊運”阿帕奇直升機並將其送回基地，但稀薄的空氣和高海拔地區的環境也增加了操作的難度。另一種選擇是將這架受困的直升機拆解，然後將其運回基地。



直昇機在進行高海拔飛行時，需要對飛機的總重進行精確計算，因為多帶幾公斤的籌載，就可能帶來致命後果。



在此之前，美國陸軍在44天內已經損失了4架阿帕奇直升機，因此原廠可能願意為印度伸出援手。印度空軍目前總共有22架阿帕奇直升機，並於2020年為印度陸軍追加訂購了6架。這是繼契努克之後，第二款加入印度空軍機隊的美國製直升機。