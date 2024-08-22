“後岸田”候選人積極考慮推進修憲

中評社香港8月22日電／共同社報導，日本首相岸田文雄一直主張加快討論修改《憲法》，在選出其繼任者的自民黨總裁選舉中，修憲將成為主要論點。不僅是宣佈參選的前經濟安全保障擔當相小林鷹之（49歲），自民黨前幹事長石破茂（67歲）與前環境相小泉進次郎（43歲）等人考慮到保守派，也準備展現出積極姿態。外相上川陽子（71歲）和前總務相野田聖子（63歲）等人在為集齊參選所必需的推薦人而奔走。



自民黨憲法修改實現總部22日在小組工作會議上確認，對於岸田指示梳理論點的把自衛隊明文寫入《憲法》第九條將在近期彙總黨內意見。總部長古屋圭司向媒體指出：“總部彙總的結果將成為總裁選舉時討論的前提。”有意競選總裁的前官房長官加藤勝信（68歲）也出席了會議。



修改第九條預計會成為爭論點之一。小林在19日宣佈參選的記者會上表示有意將自衛隊明文寫入《憲法》。在22日發佈的播客節目中，他表示“已經變得不合時宜的地方必須進行修改”。



石破主張刪除第九條中規定日本不保持戰力等的第二款。他在上月22日發佈的網絡節目中強烈主張“必須承認自衛隊是戰力”。經濟安保相高市早苗（63歲）則認為應該把“國防軍”明文寫入《憲法》。



考慮到修憲是黨的基本方針，小泉強調：“重要的是回歸原點。希望自主制定憲法。”數字相河野太郎（61歲）在上次2021年總裁選舉時稱“要推進與新時代相符的修憲”。