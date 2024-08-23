快評：美台勾連以武拒統　一天三動作

中評社快評／台灣當局22日公布2025年度總預算，其中軍費預算整體規模達6470億元新台幣，增長7.7%，占GDP的比重達到2.45%，創歷史新高。7.7%的增速超過了“賴政府”對明年台灣經濟3.26%的增長預測。



同一天，賴清德在會見到訪的美國常駐聯合國前代表黑莉訪問團時稱，台灣位於印太區域第一島鏈，一定會強化自己的軍事力量與經濟韌性，跟民主陣營站在一起，共同發揮嚇阻的力量，以備戰達到避戰，用實力求得台海的和平穩定。



也是在同一天，美國約翰遜號導彈驅逐艦22日過航台灣海峽。解放軍東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。東部戰區新聞發言人李熹海軍大校說，戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。



台灣公布大增軍費、賴清德聲稱要強化軍力、以及美艦又過台海，都在同一天進行，顯然是有意為之，想要達到什麼效果，明眼人都看得出。美台勾連、以武拒統，一天三動作，對台海和平穩定有破壞無幫助。



台灣大增軍費，但兩岸軍力差距仍然巨大；賴清德聲稱將用實力求得台海的和平穩定，只是為自己壯膽而已；美艦又過台海性質惡劣，但夠不成真正有效威脅。



美台勾連、以武拒統，再多動作也改變不了大勢。就如國防部長董軍6月初在新加坡出席香格里拉對話會時所指出，大陸對任何的“台獨”的極端情景、情勢，準備得非常充分，也有能力對付“台獨”武裝，就像甕中捉鱉，不足掛齒。