金門縣民意代表參訪團呼籲加強兩岸交流合作

中評社北京8月23日電／據新華社消息，由金門縣議會議長洪允典、民意代表陳玉珍率領的金門縣民意代表參訪團20日抵達北京，就恢復福建居民赴金門旅遊、加強金門與大陸交流合作等向有關部門表達意見建議。



22日，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在會見該團時表示，習近平總書記強調，為兩岸同胞謀福祉是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。中共二十屆三中全會對進一步全面深化改革作出系統部署，將為中國式現代化提供強大動力和制度保障，也將為台胞台企扎根大陸發展創造更好條件、開辟更廣空間。我們將全面貫徹落實全會精神，致力促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，讓台灣同胞率先分享中國式現代化發展機遇，共享大陸發展進步成果。



宋濤表示，我們堅決打擊“台獨”分裂，積極推動兩岸人員往來正常化、兩岸交流合作常態化，努力維護兩岸同胞根本利益，大力支持廈門與金門融合發展，支持兩地人民走近走親。希望金門各界代表性人士既為金門民眾“代言”，也為兩岸關係發聲，堅持“九二共識”、反對“台獨”，破除島內對兩岸交流合作設置的種種障礙，為促進閩台和兩岸融合發展、維護台海和平穩定作出積極貢獻。



洪允典表示，習近平總書記說，要讓兩岸同胞在交流中交心，在交往中增信，促進心靈契合。我們對此深表認同。金門與廈門同根同源、血脈相連。來自福建的源頭活水解決了金門長期缺水的困境，開創了兩岸合作共建基礎設施的模式。期盼兩岸同胞共同規劃和建設“金廈同城生活圈”，為兩地民眾創造更多福祉。陳玉珍等表示，兩岸同胞同屬中華民族。金門民眾支持兩岸關係和平發展、反對“台獨”，期盼與廈門等福建沿海地區融合發展。大陸已經宣布恢復福建居民赴馬祖旅遊，我們希望能夠盡快恢復赴金門旅遊，為金門經濟發展增加活力。



來自金門與台灣的旅遊業代表、食品企業負責人等表示，兩岸本是一家人，“金廈一日生活圈”已然成形。但近年來受兩岸關係變化和新冠肺炎疫情影響，大陸居民不能赴金門旅遊，金門旅遊業受到嚴重衝擊，經濟受到巨大傷害。金門旅遊及相關行業熱切期盼恢復大陸居民赴金門旅遊，促進產業復甦、經濟發展，讓金門鄉親享受更多融合發展紅利。

