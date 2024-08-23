《黑神話：悟空》火了！中國古建出圈了！

遊客“打卡”世界最高木塔應縣木塔。（圖：新華社） 中評社北京8月23日電／據新華社消息，這兩天互聯網誰最火？悟空！20日發布的中國首款3A單主機遊戲《黑神話：悟空》，不僅讓遊戲圈沸騰，也帶火了中國古建，更讓中國文化一躍出海。



以中國神話故事為背景，《黑神話·悟空》選取了山西玉皇廟、重慶大足石刻、浙江時思寺等全國多處名勝古跡進行實景掃描，畫面精美，令人震撼。



在眾多取景地中，山西元素占了大多數。



“地上文物看山西”，不是虛名。山西是中國傳統木結構古建築的天堂，2.8萬餘處古建築像散落的珍珠，點綴著表裡山河，其中元代及元代以前的木結構古建築占全國的80%以上。山西現存彩塑、壁畫的數量均居全國前列。



晉城玉皇廟二十八星宿、隰縣小西天懸塑、高平鐵佛寺彩塑、大同雲岡石窟、朔州應縣木塔、朔州崇福寺、五台山佛光寺……古老的建築、彩塑、經幢、石雕欄杆等在遊戲中高度還原，讓玩家在遊戲中領略文物之美。



“悟空”正在帶火古建游。



早在幾年前遊戲預告片播出時，網友們“聖地巡禮”的熱情就已被激發，取景地的遊客數量在不斷增長。



“怒發衝天”的亢金龍在遊戲中令人驚嘆。這一形象來源於晉城玉皇廟的二十八星宿之一。這處全國重點文物保護單位的旅遊人數去年是3.4萬，今年前7個月已增長到5.68萬人次。

