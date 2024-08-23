波音深陷“迷途”問題到底出在哪？

2024年6月18日，在美國華盛頓，時任波音CEO戴夫·卡爾霍恩在國會出席“波音破碎的安全文化”聽證會。卡爾霍恩承認企業的安全文化有瑕疵，但堅稱企業正在改進，致力於提升產品安全性能。（圖：新華社） 中評社北京8月23日電／據新華社消息，美國波音公司19日又收到兩則壞消息：旗下三款787型客機因重大安全隱患被美國聯邦航空局要求全球航空公司開展檢查，777－9X型客機因機身部件故障暫停試飛。



今年以來，波音公司可謂安全事故頻出，口碑與營銷業績屢遭打擊。在航空領域，波音客機在空中突然俯衝、門塞脫落等事件持續發酵；兩名美國宇航員搭乘波音“星際客機”飛船進入國際空間站後，因飛船多項故障滯留至今，歸期未定……問題集中爆發，背後安全漏洞實則由來已久，問題何在？請看解局——



重大險情頻生



本月8日，波音公司迎來新任首席執行官，航空業資深人士凱利·奧特伯格走馬上任。英國《金融時報》評論，波音正面臨創立以來最嚴峻危機之一，奧特伯格想帶領公司“再次起飛”困難重重。



除了美國聯邦航空局要求三款波音787型“夢想客機”需進行檢查和波音777－9X型客機停止試飛活動外，波音的“尷尬”還不少。





6月5日，美國波音公司“星際客機”飛船從佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地發射升空，首次執行載人試飛任務，搭載兩名美國宇航員前往國際空間站。新華社發（美國國家航空航天局供圖）



幾天前，美國航空航天局對外表示，將在8月底前決定如何將兩名滯留在國際空間站的美國宇航員送回地球。這兩名宇航員在6月搭乘波音新研製的“星際客機”前往國際空間站，不料飛船出現多項故障，令他們至今無法返程。

