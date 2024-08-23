特朗普重啟戶外造勢　防彈玻璃包圍講台

圖：特朗普21日在防彈玻璃後發表演講。／法新社 中評社北京8月23日電／據大公報消息，據法新社報導：美國共和黨總統候選人、前總統特朗普21日在北卡羅來納州舉行遭遇暗殺未遂以來的首次戶外競選活動。特朗普隔著防彈玻璃猛烈抨擊民主黨候選人哈里斯，稱其為“有史以來參加美國總統競選的最激進左翼人士”。



特朗普聲稱，如果哈里斯在11月美國大選中獲勝，數以百萬計的工作崗位將“一夜之間消失”，美國民眾的畢生積蓄也將被清空。他還說，當自己擔任美國總統時，世界各地的對手都知道美國不好惹；如果哈里斯勝選，第三次世界大戰“幾乎肯定會發生”。據美媒報導，特朗普的講台被防彈玻璃包圍；場地周邊堆放貨櫃，形成額外的屏障並遮擋視線；附近屋頂上有執法部門的狙擊手待命。一個月前，他在賓夕法尼亞州參加戶外集會時遭槍擊，右耳受傷。



特朗普提到正在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會。特朗普聲稱，民主黨人在大會上一直針對他，“我想我大概被提到了200次吧。”他表示，民主黨應該更關注犯罪和經濟問題，“他們提到經濟的次數大概衹有5次，他們似乎沒有提到邊境問題，也幾乎沒有提到犯罪。所以我的意思是，他們失控了，這些人失控了，他們正在毀掉我們的國家，我們的國家正走向毀滅。”