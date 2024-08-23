泰國小型飛機墜毀　五名香港遊客罹難

圖：一架載有5名來自香港遊客的小型飛機22日在泰國墜毀。（大公報） 中評社北京8月23日電／據大公報消息，綜合報導：泰國22日發生一宗小型飛機墜機事故，9人罹難，當中包含5名中國公民。泰國當地官員指，五人是來自香港的遊客，當中包括2名未成年人，分別為12歲和13歲。



中國駐泰國大使館引述泰國當局表示，墜機事故發生在泰國東部差春騷府，小型飛機原定前往東南部的達叻府，但途中與泰國首都曼谷的素萬那普機場控制塔失去聯繫，之後墜毀。事故原因正在調查中。



據泰國媒體報導，當地時間22日下午3時30分左右，差春騷府警局接到村民報案，稱一架小型飛機墜毀。機上有5名中國籍乘客、2名泰國人和2名泰國機師，恐已全部罹難。目擊者稱，他們看到飛機在空中爆炸後墜毀。由於墜機現場地形複雜，警方及相關人員被迫暫停搜尋工作，等待法醫部門帶來專業設備。事故現場為雜草叢生的區域，地面積水較多，可能需要進行抽水作業。



22日晚，墜機現場發現了人體殘骸，以及手提箱、飛機座椅等物品。搜尋飛機黑盒子的工作仍在繼續，據報導，黑盒子可能淹沒在水下。



差春騷府發言人指，有五名來自香港的中國遊客喪生。失事飛機為泰國飛行服務有限公司的TFT209號航班。該飛機於22日下午2時46分從曼谷素萬那普機場起飛，目的地為達叻府。下午2時57分，飛機在距離素萬那普機場東南方18.7海里處失去聯繫。