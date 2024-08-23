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韓國京畿道富川市一家酒店發生嚴重火災
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2024-08-23 11:39:53
受災現場（圖源：央視新聞）
中評社北京8月23日電／據央視新聞報導，當地時間8月22日晚，據現場消防救援部門消息，當日19時40分左右發生在韓國京畿道富川市一家酒店的火災已造成6人死亡，另有11人受傷。
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