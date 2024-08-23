澳琵琶教師李昕揚：用琵琶傳播中華韵律

李昕揚（左三）與學生在演出現場。受訪者供圖 中評社北京8月23日電／據人民日報海外版報導， 李昕揚是悉尼大學音樂學院在2012年招收的第一個以中國民樂——琵琶作為主樂器的學生。



大學畢業後，她在悉尼創辦了一間琵琶教室，組建了天河石中西樂團，致力於將中國民樂的獨特韵律傳播到海外。



緣定琵琶



李昕揚與琵琶的緣分，在小學時便已悄然萌芽。最初，李昕揚是從中阮開始學起的，她的老師陳鬆達發現了她在音樂方面的天賦，建議她改學琵琶。



“一開始，我也跟其他同學一樣，能偷懶就絕不練琴。”李昕揚說。但在中學時，李昕揚開始對琵琶產生了深厚的熱愛，特別是在閱讀了白居易的《琵琶行》後。她發現琵琶可以承載許多情緒和表達複雜的心境，這讓青春期時不知如何表達自我的李昕揚找到了共鳴。她回憶道：“我意識到琵琶可以承載以及表達我的情緒，琵琶、音樂和我在那個時候產生了聯結。”



高中時，李昕揚帶著琵琶來到悉尼。在學校舉辦的音樂會上，她演奏了一曲《新翻羽調綠腰》，獲得了高度讚賞。這次成功的演出讓她意識到中國傳統樂器在澳大利亞的獨特魅力和受歡迎程度。“我的同學老師沒有見過琵琶這種樂器，當我彈給他們聽的時候，給了他們很大的衝擊，所以我想將琵琶繼續彈下去，讓更多的人感受到琵琶的魅力以及中國民樂表達美的藝術形式。”李昕揚回憶道。

