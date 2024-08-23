楊明澤：難忘的巴黎奧運會志願者之旅

楊明澤在巴黎奧運會做志願者。受訪者供圖 中評社北京8月23日電／據人民日報海外版報導，楊明澤在英國紐卡斯爾大學攻讀翻譯碩士學位，她是個開朗又富有冒險精神的姑娘。巴黎奧運會開始前，楊明澤躍躍欲試，想要報名志願者。“我在北京冬奧會做過志願者，積累了一些經驗。這次的巴黎奧運會我也很想參與，給自己留下難忘的人生體驗。”



經過一輪輪篩選，楊明澤如願以償，成為其中一員。楊明澤的服務地是在隸屬於巴黎市的聖康坦—昂伊夫林，那裡是高爾夫球賽和山地自行車賽的所在地。志願者每天的工作內容不一樣，楊明澤主要負責在賽場周邊指引觀眾入場和指揮交通。此外，她還負責在頒獎廣場幫助觀眾使用VR設備體驗一些運動項目。



有一次，觀眾反饋不知道如何使用VR眼鏡，楊明澤一看，網絡連接的信息是漢語提示的，VR眼鏡上寫著“made in China”。“當時一種自豪感油然而生了。”楊明澤說，“我根據眼鏡上的漢語提示，在現場不斷跟過來體驗的人介紹應該怎樣正確使用。我還跟現場幾位別的國家志願者介紹起了我們國家的VR眼鏡，告訴他們遇到問題怎麼處理。在巴黎感受到了‘中國製造’的力量，我渾身上下充滿了幹勁。”



“在異國他鄉，每次看到中國選手和觀眾我都覺得很溫馨。”楊明澤說，“我所在賽區中國的選手和觀眾比較少。有一天一輛大巴車從我身邊經過，我馬上認出了那抹鮮亮的紅色，這是我們中國隊的車輛！當時我很激動，朝車裡望去，點頭微笑，裡面的中國隊員們看到後，也向我微笑回應。我心裡暖暖的，感受到了鼓勵。”



在工作閑暇之餘，楊明澤還觀看了女排賽事。楊明澤說：“在現場，更能感受到競技體育的激烈。比賽令人熱血沸騰，現場的觀眾不斷為中國女排隊員加油、助威，我也加入其中，用自己的呐喊為中國隊員打氣鼓勁，做他們的堅實後盾。”



楊明澤坦言，擔任奧運會志願者的經歷對她而言意義重大。她說：“奧運會期間我認識了來自世界各地的朋友，我們一同度過了很多美好的時光，留下了難忘的回憶。這段經歷讓我變得更加自信，在巴黎，中國志願者展現了中國青年的精神風貌，這是非常特別的體驗。未來，如果有機會，我還想參與奧運盛會，感受體育賽事魅力，同時鍛煉自己。”