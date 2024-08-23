黑龍江聚力解決群眾急難愁盼問題

黑龍江資料圖（圖源：新華社） 中評社北京8月23日電／據中央紀委國家監委網站報導，“終於要搬新家了，心里別提多敞亮了”“新房是100多平方米的三室一廳”……近日，黑龍江省黑河市龍濱路B區棚改項目整體竣工驗收完成，180餘戶征遷居民喜遷新居。



這一棚改項目涉及的是黑河市中心存在時間最長、面積最大的老舊棚戶居住區，房屋建築年代久遠、基礎設施不完善，是有名的“老破小”，群眾反映強烈。中央紀委國家監委部署開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治以來，該市紀檢監察機關傾聽群眾呼聲，以該棚改項目改造為切入口，督促住建等相關職能部門加快推進項目施工及供水、供電、供熱等配套設施建設，及時解決項目建設中的各種難題，監督保障這一民生工程廉潔高效推進。



習近平總書記指出，著力解決人民群眾急難愁盼問題，把惠民生、暖民心、順民意的工作做到群眾心坎上，增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。黑龍江省深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，落實二十屆中央紀委三次全會和集中整治工作部署，堅持執紀執法為民、糾風治亂為民、反腐懲惡為民，因地制宜、精準施策，分級分類找准整治切口，推動行業治理，以整治成效回應群眾關切。



民心是最大的政治。黑龍江省委堅決扛起主體責任，常委會會議專題研究部署集中整治工作，推動各項任務逐條逐項落實落地。省紀委監委全面履行監督責任，主要負責同志帶頭包聯2個市、3個省直部門，以“四不兩直”方式多次深入有關職能部門、縣鄉村屯，點題調度突出問題，其他領導班子成員包地區包部門，推動各項工作抓到根、落到底，合力解決行業性、系統性問題，確保整改整治見真章出實效。



“聚焦群眾急難愁盼抓整治，就是牽住了集中整治的‘牛鼻子’，整治任務必須細化具體化，做到切口小、發力准、落點實，真解決問題、解決真問題，推動辦成一批群眾得實惠的好事。”該省紀委監委有關負責同志表示。



“小物業”牽動“大民生”。該省紀檢監察機關“小切口”發力，開展物業監管行業突出問題專項整治行動，督促職能部門規範物業服務市場秩序，守護群眾“家門口”的幸福。7月21日，綏化市北林區康莊辦事處恒基福源小區居民李成春收到了小區物業返還的“抬杆費”，既意外又驚喜：“這筆‘鬧心費’終於不交了，真是辦了件大實事！”該區紀委監委在走訪調研時瞭解到，全區共有145個小區存在該問題，業主如不繳費車輛就無法進出小區，及時下達紀檢監察建議，約談相關街道辦事處主要負責人，督促區物業服務中心組織涉及的60家物業企業通過現金返還、抵頂物業費等方式，返還費用183萬元。



“五常市民樂鄉政府原鄉長宋某某玩忽職守造成村集體經濟損失問題”“泰來縣勝利鄉三家子村黨支部原書記李某某侵占村集體資金問題”……7月11日，黑龍江省紀委監委公開通報5起農村集體“三資”管理突出問題典型案例，這是集中整治以來該省紀委監委公開通報的第3批“蠅貪蟻腐”典型案例，彰顯了全省紀檢監察機關持續保持高壓態勢，堅決查處一批嚴重啃食群眾利益典型案件、著力整治一批群眾反映強烈突出問題的鮮明態度。

