變數與變革——當前世界經濟形勢辨析

中評社北京8月23日電／據新華社消息，7月下旬以來，世界主要經濟體陸續公布第二季度和上半年經濟數據。今年上半年，世界經濟整體呈現溫和增長、緩慢復甦態勢，但與此同時，風險和阻力不斷積聚，變數與波動也有所增多，增長前景面臨更大挑戰。



面對波動加劇、發展失衡的國際環境，中國經濟延續回升向好態勢，繼續貢獻“穩”的支撐和“進”的動力，並持續通過改革培育新質生產力、推動高質量發展，為世界經濟注入新動能。



失衡：美政策風險等加劇復甦“落差”



“世界經濟裹足不前。”國際貨幣基金組織（IMF）7月發布的《世界經濟展望報告》更新內容這樣評價當前世界經濟走勢。



2024年上半年，世界經濟總體維持緩慢復甦態勢，但失衡狀況加劇。



首先，發達經濟體復甦“落差”進一步擴大：歐洲經濟增長再次落後於美國，且美國增長提速、歐洲疲態凸顯。今年第二季度，美國實際國內生產總值（GDP）按年率計算增長2.8%，高於一季度的1.4%；同期歐元區GDP環比保持一季度的低增長態勢，其中德國、拉脫維亞、瑞典和匈牙利經濟出現不同程度的萎縮。



一些媒體注意到，美國近年通過《通脹削減法案》等推進保護主義產業政策，加劇了美歐發展失衡。一方面，美國通過擴大舉債和補貼等方式刺激消費、擴大生產，為自身經濟帶來增量；另一方面，美國產業政策拉攏歐洲製造業向美國遷移，進一步削弱歐洲經濟尤其是工業大國的“有生力量”，加劇歐洲“去工業化”風險。

