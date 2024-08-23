世衛拉響最高警報　猴痘疫情現在怎麼樣了

中評社北京8月23日電／據新華社消息，非洲疾病預防控制中心最新數據顯示，非洲今年以來累計報告猴痘病例約1.9萬例，其中中部國家剛果（金）病例數最多。



剛果（金）出現的猴痘病毒新毒株“分支Ib”令人擔憂，已擴散至剛果（金）周邊國家，歐洲近日發現首個輸入病例，亞洲多國也在盯防“分支Ib”輸入病例。



剛果（金）猴痘疫情最嚴重



美聯社21日援引非洲疾病預防控制中心數據報導，截至20日的一周內，非洲地區報告新增猴痘病例超過1400例，其中剛果（金）新增1030例。非洲今年以來累計報告猴痘病例18910例，其中94%來自剛果（金）。由於剛果（金）僅有約五分之一的疑似病例接受檢測，實際感染數據可能更高。



非洲疾控中心主任讓·卡塞亞說，許多受影響的非洲國家猴痘病毒檢測能力有限。德國政府21日宣布正向剛果（金）提供移動實驗室，以幫助它發現猴痘病例、遏制疫情擴散。



世界衛生組織本月14日宣布猴痘疫情構成“國際關注的突發公共衛生事件”，說猴痘病毒新毒株“分支Ib”去年在剛果（金）出現並迅速傳播，已蔓延至布隆迪、肯尼亞、盧旺達和烏幹達等從未報告過猴痘病例的周邊國家。



世衛組織上次就猴痘疫情發出這一最高級別警報是在2022年7月，於2023年5月解除。引發2022年至2023年猴痘疫情的主要毒株是“分支II”毒株。



據英國廣播公司網站21日報導，眼下猴痘疫情三種毒株並存，分別是“分支Ia”、“分支Ib”和“分支II”，其中“分支Ib”最令人擔憂。這一新毒株是猴痘病毒“分支I”的變異株，看起來與“分支Ia”大為不同。

