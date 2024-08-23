推動壓實招標人責任　向招投標領域亂象亮劍

資料圖江西（圖源：新華社） 中評社北京8月23日電／據中國紀檢監察報報導，江西省九江市人民政府原黨組成員、副市長彭敏“利用職務便利以及職權地位形成的便利條件，為他人在工程招投標、項目審批等方面謀利，非法收受巨額財物”；山東省濰坊銀行原黨委書記、董事長顔廷軍“干預和插手招投標，非法收受財物”……在紀檢監察機關近期通報的案例中，不少涉及招投標領域腐敗問題。



招標人或招標單位是招標投標活動的發起者，承擔提出招標需求、策劃招標方案、支付中標合同價款、保證工程質量等職責。實踐中，有的領導幹部在利益誘惑下，利用職權或職務上的影響，以指定、授意、暗示等方式向招標單位提出要求，干預插手招標投標；有的出於私心雜念控制評標，內定中標單位，把招標投標變成走過場。對此，各級紀檢監察機關集中糾治了一批突出問題，查處了一批腐敗案件，完善了一批制度機制，堅決刹住亂象，促進招投標規範管理。



縣住建局“一把手”利用工程項目招投標謀利被查處



“直到我被留置時，如果不仔細回憶盤算，我自己都沒想到不知不覺收了別人這麼多錢財。”唐植順，湖北省公安縣住建局原黨組書記、局長，2023年5月被立案審查調查，最終被“雙開”，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



唐植順的問題主要出在工程建設招投標領域。2018年5月，公安縣啟動城區雨污分流工程（孱陵片區）一期項目，整個工程投資2.3億元。身為縣住建局“一把手”的唐植順，積極與老板江某、楊某某等人謀求“合作”，約定項目中標後，以每個百分點200萬元的份額，給其3個點，並授意該項目業主代表夏某為江某等人提供幫助。



據江某回憶：“談合作時，唐植順安排夏某到武漢商議。其間，夏某透露了招投標相關信息。”此後，夏某多次與江某等人會面，溝通項目內容和招投標細節。為確保中標，江某、楊某某找到多家公司圍標。



開標前夕，江某等人專門約見夏某並送給其1萬元辛苦費。開標當天，夏某作為業主代表前往武漢接評標專家到公安縣評標。按照江某等人示意，夏某在接評標專家途中，為江某等人接觸評標專家提供便利。江某等人將事先準備的紅包和中標意向單位透露給了評委。



評標結果出爐後，又出現“插曲”。江某等人原本意向中標的公司因標書製作原因，評分結果“出人意料”排在了第二名，某陪標公司被評為第一名。江某等人找到唐植順請求變更中標結果，唐植順應允。最終，在唐植順等人違規操作下，得分第一名的公司以項目經理生病為由放棄中標，意向中標公司順利遞補。

