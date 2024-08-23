美匯轉勢向下　美股債沽壓增

美國下月減息0.25厘的幾率已上升至接近七成，而減息0.5厘機率亦有三成多，美匯承受壓力可謂顯而易見。（大公報） 中評社香港8月23日電／美元匯價呈現轉勢向下跡象，年內升幅一筆勾銷。在減息預期增加之下，美元有可能開展新一波大跌浪，美國股市、債市走資壓力將進一步加大，看來跌市遠未結束。新興市場之父麥朴思亦看空美國，建議投資者持有現金。



大公報報導，近期環球外匯市場出現微妙變化，美元匯價呈現轉弱跡象，對國際資金流向起著關鍵性影響，推動資金回流包括中國在內的亞洲新興市場，支持恒生指數將上試18000點阻力。事實上，人民幣兌美元逐步收復今年失地，升上7.120水平，令人民幣資產更見吸引力。近日港股反復向上，相信與美元轉弱不無關係，引發資金流向逆轉，從美元資產出逃，東移流入亞洲。



年內由升轉跌 資金流向逆轉



美國前日向下修訂由去年4月至今年3月的非農新增職位數字，減少高達81.8萬個，比預期為多，調整幅度接近30%，反映之前公布非農數據充斥水分，就業市場實際上表現疲弱，證明美國經濟十分脆弱，企業業績持續走樣，美國聯儲局減息壓力大增，加上美國政府財赤日趨惡化，債務違約風險急升，美國股匯債下行壓力不容低估。即使近周美股、美債出現反彈，但難言喘定回穩，尤其是美元匯價已支撐不住，出現轉勢之象。在美元不斷走低之下，美國股債吸引力進一步下降，面臨更大拋售潮。



其實，目前美匯走勢確實令人擔憂，反映美元兌主要貨幣的美匯指數退守至101附近，為去年底以來最低，意味今年升幅全部蒸發，走勢由升轉跌，從年內高位累跌約5%。一旦美匯指數失守100大關，跌勢將會加快，恐怕開展新一波大跌浪，估計跌幅隨時達到一、兩成，必將改變國際資金流向美元資產的大勢，美國股債將遇更大沽售，從而推升長期債息，美國經濟將雪上加霜。



股神沽貨不抄底 具啟示作用



事實上，美聯儲主席鮑威爾本周將出席全球央行年會，預料對利率走勢將向市場發出明確信號。最新利率期貨顯示，下月減息0.25厘的幾率已上升至接近七成，而減息0.5厘幾率亦有三成多，美匯承受壓力可謂顯而易見。



美匯轉弱，美國股債等金融資產價格跌幅無可避免加劇。值得留意的是，美股在本月初大冧市，未見股神巴菲特入市抄底，例如增持愛股西方石油公司，反而趁著美股低位反彈，進一步減持手上美國銀行股份。巴菲特連續十多日沽售約一億股美國銀行股份，對投資者而言有很大啟示作用，股神以實際行動，表明看淡美國銀行業以至經濟前景，從中亦預示美股跌市遠未完結，不宜入市博反彈。



投資老手看淡 宜持有現金



另外，華爾街投資老手對美股也有保留態度，新興市場之父麥朴思直言不看好美股，原因美國貨幣供應M2持續呈現收縮狀態，由2022年4月的21.7萬億美元回落至今年中的21萬億美元，貨幣供應收縮，意味市場流動性減少，對美國股市與經濟都有不利影響，在此不明朗市場環境，麥朴思認為應該持有現金。因此，目前美股依然高危，去泡沫的步伐十分緩慢，潛藏暴跌危機。



美國經濟脆弱復加債務風險，美元資產沽壓重重，貨幣匯價長期下行的大趨勢難以逆轉，非美元貨幣如人民幣將有運行，利好中資股表現。