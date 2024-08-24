美“軟實力之父”：中國並非美國的生存威脅

約瑟夫·奈表示，美國最大危險不是中國超越美國，而是權力分散後的無序狀態或一事無成 資料相 中評社華盛頓8月23日電（記者 余東暉）號稱“軟實力之父”的美國哈佛大學教授約瑟夫·奈（Joseph S. Nye Jr.）強調，中國並非美國的生死存亡威脅，除非美國領導人輕率地發動大戰；美國人面臨的最大危險不是中國將超越美國，而是權力分散產生的無序狀態或一事無成。



哈佛大學肯尼迪學院前院長奈最新出版回憶錄《美國世紀的生活》，作者在大西洋理事會發表他在這本回憶錄中想表達的主要觀點：“你認為美國世紀已經結束了嗎？再想想”。



在這個充滿爭議的選舉年，最重要的問題之一是，人們是否正在見證美國主導世界的時代的終結。奈在新回憶錄中提出了樂觀的理由。



今年87歲的奈表示，他生活於包括了一系列戰爭的“美國時代”。冷戰結束後，美國成為世界上唯一的超級大國，度過一段傲慢期。這種單極時刻很快被對跨國恐怖主義和網絡戰爭的擔憂所取代。今天分析人士談論與崛起中國的“新冷戰”，以及對俄烏戰爭核升級的擔憂。



奈說：我們生活在《時代》雜誌出版人盧斯(Henry Luce)1941年提出的“美國世紀”的時代。更準確的說法是，“美國世紀”始於1941年美國總統羅斯福加入第二次世界大戰。自“二戰”以來，美國一直是全球事務中的卓越力量。