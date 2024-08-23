拜登電話催談“停火”　以稱“完成目標

中評社北京8月23日電／據新華社消息，據美國白宮21日通報，美總統約瑟夫·拜登當天同以色列總理本雅明·內塔尼亞胡通電話，催促以方盡快與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）就加沙地帶停火、互相釋放被扣押人員達成協議。但內塔尼亞胡表示以方仍將堅持既定軍事計劃，誓要“完成所有戰爭目標”，直至加沙地帶不再對以方構成“安全威脅”。



催停火 無突破



白宮說，拜登在通話中強調了“完成停火和人質釋放協議談判的緊迫性”，還與內塔尼亞胡討論了“即將在埃及首都開羅舉行、旨在清除剩餘障礙的談判”。



美國、以色列、埃及和卡塔爾四方代表定於本周末在開羅會談，希望促成以方與哈馬斯達成停火協議。但哈馬斯方面表示，斡旋方應首先敦促以方兌現其先前在談判中作出的停火承諾，而不是再提新條件。



以色列總理府21日發表聲明說：“以色列將堅持按照安全內閣制定的方案，完成這場戰爭的所有既定目標，包括絕不再讓加沙成為以色列的安全威脅。”



聲明同時回應以色列電視媒體的一篇報導，表示以方並未放棄“在‘費城走廊’保留駐軍”這一關鍵條件。所謂“費城走廊”指的是加沙地帶與埃及邊界一段長約14公里、作為軍事緩衝區的狹長地帶。以軍5月宣布已從哈馬斯手中奪取對該地帶的控制權。哈馬斯要求以色列應從“費城走廊”撤軍，以方則堅持不撤，這成為雙方停火談判僵局的原因之一。



哈馬斯21日也發表聲明，稱其官員與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）領導人見面討論了停火談判的最新進展，強調哈馬斯方面堅持先前所提條件，包括要求以色列結束在加沙地帶的軍事行動並完全撤軍，雙方互相釋放被扣押人員等。

