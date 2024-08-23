﻿租賃市旺　黃埔2房每呎50元破頂

黃埔花園2房呎租逼50元，同類戶型新高。（大公報） 中評社香港8月23日電／大公報報導，內地生及專才帶來龐大住屋需求，推動租金節節上漲，紅磡黃埔花園有細2房單位以每月1.93萬元租出，呎租撲50元刷新屋苑2房新高紀錄。住宅鬧租盤荒，有內地專才預繳1年租金搶盤，以每月近2萬元承租東湧映灣園2房單位，較同類半年前租金大幅飈升近兩成。



中原地產分區營業經理袁顯岸稱，黃埔花園2期10座高層B室細2房單位，實用面積389方呎，業主上周五以1.98萬元放租，不足1星期即獲本地家庭以1.93萬元承租，屬屋苑細2房戶型租金新高，實用呎租撲50元，創下屋苑2房單位呎租新高紀錄，按業主2005年入市價218萬元計，可享10.6厘豐厚回報。



寶翠園2房月租4萬 創一年高



東湧區於機組人員搶盤潮下，租金升勢更凌厲。中原地產分行經理曹嘉華透露，來港人才及學生有增無減，加上機組人員積極搶租盤，令暑假期間租盤匱乏，映灣園9座高層F室2房單位，實用面積565方呎，獲內地專才以月租1.9萬元承租，並預繳1年租金，涉資約22.8萬元。據資料，映灣園9座高層C室同類山景2房戶，實用面積563方呎，今年2月獲外籍工程師以1.6萬元承租，事隔半年，同類單位月租已搶至1.9萬元，升幅達18.8%。



來港專才家庭承租能力強，中高價屋苑租金升勢俏。消息指，西半山寶翠園6座極高層B室套2房單位，實用面積776方呎，剛以月租4萬元租出，屬屋苑2房連套房單位去年8月後租金新高。翻查資料，同座低層B室套2房單位，今年2月以3.45萬元租出，同類戶型租金於短短半年間飈升16%。



備受內地生歡迎的新界東細單位，租金亦呈明顯升勢。中原地產高級分區營業經理黃達雄表示，大埔八號花園3座中層G室1房單位，實用面積333方呎，獲一名內地女學生以1.18萬元租住，實用呎租35.4元，同樣以預付1年租金方式租住，業主於1985年以20.4萬元購入單位，租金回報達69厘。據資料，該屋苑3座高層G室同呎戶，於去年9月以1.08萬元租出，是次租出為中層戶，租金比高層貴9.3%。

