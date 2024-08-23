中美洲“生態寶庫”走出特色生態發展之路

中評社北京8月23日電／據新華社消息，雲霧之下，幾百年的古木參天；氣根層叠纏繞圍成新的巨樹，即使烈日當空，灑下的陽光也不過是斑斑點點；一抬頭，猴子從頭頂紛紛躍過；比指甲蓋還小的紅色樹蛙“不小心”洩露了行蹤；樹懶將自己掩蓋在層層毛發之下；夜晚，借著專業手電筒的亮光，可以看到樹根附近散發著幽幽熒光的蝎子；“青翠欲滴”的“頂級殺手”棕櫚蝮蛇慵懶地盤在樹樁上……



這裡是哥斯達黎加的蒙特韋德雲霧森林生物保護區。哥斯達黎加地處中美洲南部，國土面積5萬多平方公里，生物種類則超過50萬，占全球6%左右，是名副其實的“生態寶庫”，享有“中美洲花園”的美譽。哥斯達黎加充分利用得天獨厚的自然條件，走出了一條頗具特色的生態發展之路。



近日，新華社記者在雨季來到哥斯達黎加。從首都聖何塞出發，一路驅車西行來到雲霧森林生物保護區。據向導介紹，由海洋帶來的季風與高原空氣碰撞，形成了這裡奇特的雲霧景觀。雲霧森林約占全球林地的1%，這裡是海拔約1500米高的熱帶雨林，大量水汽滋養了繁多的動植物，如同電影般的奇幻美景每年吸引著大量遊客和自然愛好者。



事實上，哥斯達黎加環境保護也曾走過彎路。由於亂砍濫伐，這個國家森林覆蓋率一度從75%下降到21%。後來，政府建立生態補償機制，向那些在自己土地上保護生物多樣性的人提供經濟補償，成為扭轉局面的關鍵。如今，哥斯達黎加一半以上國土被森林覆蓋，超過25%的面積被劃為國家公園和自然保護區，國家公園幾乎遍布哥斯達黎加。哥斯達黎加政府充分利用國內的自然條件，積極推廣生態旅遊，形成可持續的收入來源。



哥斯達黎加擁有豐富的火山資源，境內有上百座火山，火山帶來的豐富地熱資源成為該國可再生能源的一大支柱。據哥斯達黎加電力公司發布的數據，地熱發電已占到該國總發電量的15%左右。



我們到訪的另一站是阿雷納爾火山。1968年，阿雷納爾火山突然爆發，摧毀了小鎮塔巴孔。此後，它時不時噴出大量岩漿、氣體和火山灰。2010年以來，火山進入休眠狀態，這裡便成了遊客的“打卡之地”。火山國家公園成為徒步者的聖地。

