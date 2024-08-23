悟空緣何一躍出東海？

（圖：新華社） 中評社北京8月23日電／據新華社消息，悟空，你終於來了。



這兩天，取材於中國神話的國產遊戲《黑神話：悟空》在境內外持續刷屏。名著、古建、3A、國風，幾個特色標簽加持，以中國文化特殊的吸引力為內核，焉能不火！



近年來一系列展現中華傳統文化的現象級文化作品層出不窮，展示了中華優秀傳統文化獨特的志氣銳氣底氣。



從《西游記》等經典小說，到如今的《黑神話：悟空》，把過去、現在、未來深度融合，將獨屬於中國人的浪漫，真切地展現在世人面前，與世界分享。



中華文化是我們提高中國文化軟實力最深厚的源泉。進入新時代，中國文化的國際影響力更加凸顯，世界各國人民更加渴望瞭解中國文化。持續加強中華優秀傳統文化的傳承、利用，創造性轉化、創新性發展，使其在新時代煥發新活力、綻放新光彩，此時，讓文化說話，讓文物說話，讓歷史說話尤為重要。



讓文化說話。要讓說出去的故事更有傳播力，就要使中華民族最基本的文化基因與當代文化相適應、與現代社會相協調，以人們喜聞樂見、具有廣泛參與性的方式推廣開來，把繼承優秀傳統文化又弘揚時代精神、立足本國又面向世界的當代中國文化創新成果傳播出去。



讓文物說話。文物及歷史古跡是古老華夏文明智慧的結晶，是中華民族傳統文化無聲的傳承。將這些凝結著中華民族傳統文化的文物保護好、管理好，同時加強研究和利用，讓收藏在禁宮里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字都活起來。



讓歷史說話。不忘歷史才能開辟未來，善於繼承才能善於創新。綿延不斷的華夏文明史，有著取之不盡用之不竭的歷史題材。在古往今來中探究、在歷史與現實中挖掘，傳承先輩的成就和光榮、增強民族自尊和自信，讓更多外國人感受中國歷史的厚重與魅力。

