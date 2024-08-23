樓市轉淡　買家相信遲買更平

內地買家由於憂慮“遲買更平”，所以決定暫緩在港的置業計劃。（大公報） 中評社香港8月23日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，本港樓市“撤辣”後未見起色，加上近日有傳銀行對按揭業務取態較保守，以配額用完為由，拒絕提供貸款，除影響本地市民換樓和置業外，連內地買家也怕“遲買更平”而暫緩入市。上月“普通話拼音買家”買賣登記跌至723宗，創5個月新低，亦較撤辣後內地客買樓高峰少近七成。



自香港特區政府今年2月底宣布全面撤辣後，樓市氣氛一度好轉，加上非本地買家毋須再支付大額“辣稅”，吸引大批內地客來港睇樓買樓。據中原地產數據顯示，自撤辣後，整體私人住宅市場買家名字為普通話拼音的買賣登記，一度連升3個月，由撤辣前兩個月僅388宗，急升至4月的2280宗，涉及金額逾272億元，兩個數字均為自1995年有紀錄以來的歷史新高。



中原地產最新數據顯示，反映內地買家入市情況的普通話拼音買家買賣登記數字，已連跌3個月，7月錄723宗，較6月758宗減少近5%，創5個月新低，亦較4月最高峰跌近七成，成交金額亦跌至不足80億元，當中一手占250宗。不過，現時整體樓市普通話拼音買家占比仍達兩成以上，屬歷來高位水平。



減息後料交投回升



近月多個新盤低價出擊，吸引部分內地客出動執平貨。大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，首批單位呎價不2萬元，創同區一手八年新低。該盤7月錄得81宗買賣登記之一，有超過一半、即44宗買家姓名為普通話拼音，成7月最多該類買家入市新盤。其次是屯門NOVO LAND錄38宗，占售出單位18%。



今年首7個月累計6840宗普通話拼音買家入市，涉及資金783.4億元，較去年同期4049宗及5398億元上升69%及45%；今年入市的普通話拼音買家，有四成人是搶樓價700萬元以下細價上車盤，買5000萬元以上豪宅則占1.8%。



筆者認為，本地銀行落雨收遮，加上樓市跌勢持續，正所謂“寧買當頭起，莫買當頭跌”，不少內地客都與港人心態都是一樣，覺得“遲買更平”而嚇怕入市意欲。然而，現時市場普遍認為美國聯儲局9月19日的議息會議會開始減息，屬重要利好消息。當市場又感覺到“遲買更貴”的時候，他們自然會再入市。