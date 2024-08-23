阿富汗東部炸彈襲擊致6死4傷

中評社北京8月23日電／據新華社報導，阿富汗東部楠格哈爾省22日發生一起炸彈襲擊事件，造成6人死亡、4人受傷。



楠格哈爾省警方發言人阿卜杜勒·巴西爾·扎布利告訴新華社記者，一輛從努里斯坦省出發的汽車22日下午在行至楠格哈爾省達拉努爾區時遭到一枚路邊炸彈襲擊。6名遇難者包括4名未成年學生和2名教師，均來自努里斯坦省一所宗教學校。



目前，尚無任何組織或個人聲稱製造了這起爆炸事件。



近期，阿富汗各地爆炸事件頻發。極端組織“伊斯蘭國”聲稱製造了數起以學校、清真寺和公交車為目標的襲擊。