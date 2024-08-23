從不會造機器到成為龍頭企業

中評社北京8月23日電／據大公報消息，今天，蘭石集團成為以化石能源裝備製造、鑄造鍛熱、通用機械為產業基石，以新能源、節能環保、新材料等產業的裝備製造及服務為新動力，構建集研發設計、生產製造及檢測、EPC總承包、投資運營、售後及金融服務等為一體的全產業鏈大型龍頭企業。擁有蘭州、青島、新疆哈密、嘉峪關、西安、上海、洛陽、佛山等多個研發和製造基地。



“開始時我們不會生產機器，只能向國外尋求幫助。當外國不供給中國相關技術時，我們還得靠自主研發。”蘭石集團黨委副部長呂吉龍說，蘭石的許多製造產品，已經用了三十餘年仍然在高效正常運轉，這讓蘭石受到了市場的認可。



何琪功是蘭石可謂無人不知、無人不曉的“何工”，他與同事以發憤圖強、不斷改革創新的氣概進行科技攻關，連續取得重大突破。何琪功說，在石油化工裝備行業，要想趕超別人，設備是關鍵。曾經廠里買不起800噸快速鍛造液壓機，廠里的人就想著做一台。在研發期間，蘭石研究所每天燈火通明，成功的背後是項目組成員長達五年的艱辛付出。而在蘭石，每一項重大科研突破，幾乎都是這樣廢寢忘食而來。



香港傳媒學子獲悉，蘭石每生產出一個型號，國外同型號產品就會大幅降價，一步一步從外國人手中將市場奪了回來。



在人才培養方面，蘭石一直將提升青年員工的整體素質放在首要的位置上，有經驗的技術專家對青年員工親自進行傳、幫、帶，組織技術骨幹參加各類培訓。此外，蘭石與香港高校經常交流互動，並表示歡迎香港的高校學子到蘭石發光發熱。