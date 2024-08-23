日本百年企業破產數量增加

中評社北京8月23日電／據人民日報報導，據《日本經濟新聞》消息，今年上半年，日本共有74家創立百年以上的企業破產，同比增長95%，刷新了自2000年有該統計數據以來的同期最高紀錄。從行業分布看，上半年有22家製造業與21家零售業百年企業破產，占總數約六成；批發業、建築業和服務業的破產企業數量分別為11家、8家和6家。



創立於1858年的食品超市三穀屋於今年6月開始辦理破產手續。近年來，該企業銷售額一直停滯不前並陷入虧損。三穀屋試圖通過出售店鋪等籌措資金，但終因電費和採購價格上升等因素影響而破產。另有百年企業因違反法律法規破產。例如，擁有150年歷史的白井鬆器械，因長達20年的財務造假事件曝光而宣布破產。



日本媒體分析認為，物價高企、利潤下降是日本百年企業破產潮的重要原因。日本總務省日前公布的數據顯示，東京都23區7月份的消費者物價指數為107.4，較去年同期上漲2.2%，漲幅較6月的2.1%繼續擴大，已連續3個月擴大。對百年企業而言，更新生產設備的費用成為企業經營的一大負擔。根據上述調查，因採購價格上漲導致利潤削減而破產的企業有14家。



此外，《朝日新聞》針對日本全國100家主要企業開展調查發現，六成企業反映存在嚴重人手不足現象。日本政府此前公布的最新版勞動經濟白皮書顯示，受人口減少和老齡化影響，勞動力短缺情況可能會長期持續。因缺少繼任者、出現“接班難”而破產的企業有11家。