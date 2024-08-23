特首施政報告線上咨詢會　逾70所智庫參與

特首政策組舉行線上咨詢會，參與的智庫來自學界和民間，背景多元化。（圖源：大公報） 中評社北京8月23日電／據大公報報導，特首政策組昨日就本屆政府第三份施政報告舉行線上咨詢會，有逾70所來自民間和本地大學的智庫參與，他們分別來自學界和民間，包括由工商界、社福界、青年團體、大學、傳媒機構和政黨建立的智庫及民調機構等，背景多元化。



涵蓋議題廣泛 積極提意見



參與的智庫就各自所關注或有研究基礎的議題積極發表意見，涵蓋經濟發展、應對人口老齡化、促進與國際的合作、人才的培訓和引進等，除了關注本港在短中期面對的挑戰，亦就香港的長遠發展，提出解決方案和建議。



特首政策組自成立以來，與智庫進行多方面合作。有部分智庫透過申請公共政策研究資助計劃（PPRFS）及策略性公共政策研究資助計劃（SPPRFS），成功獲得資助，開展研究與時俱進的議題。除此之外，特首政策組亦積極對接智庫的研究成果，今年初主辦“公共政策研究資助計劃及策略性公共政策研究資助計劃政策研究研討會”，邀請獲資助並在2023年完成研究項目的大學學者和智庫代表介紹研究成果，還舉辦小型的研討會，邀請智庫代表就香港新型工業化、“一帶一路”民心相通等題目，分享研究成果。



特首政策組相當重視智庫的意見，以去年的施政報告為例，本地智庫提出了多項意見，當中不少建議被納入去年的施政報告，如建設國際專上教育樞紐、發展總部經濟、成立大灣區國際臨床試驗所等。特首政策組將秉持“沒有最好，衹有更好”的工作態度，研究和考慮包括智庫界等不同界別的意見和建議，並在不同領域的研究，繼續保持良好的合作。