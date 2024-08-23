羅冠聰涉性侵前助理　HKDC發聲明割席

中評社北京8月23日電／據大公報報導，近日，“香港民主委員會”（HKDC）在社交平台公開發聲明，同涉嫌幹犯危害國家安全罪行而潛逃的前“香港眾志”主席羅冠聰割席，宣稱他不再是委員會成員。聲明字裡行間只輕輕帶過羅冠聰五年來的付出，卻看不出有任何感謝之情。



據消息人士透露，其背後原因與羅冠聰早年的惡行相關。羅冠聰雖然近年來在鏡頭前和講台上言辭激昂、侃侃而談，但其私生活荒誕至極，曾親近、非禮，甚至曾涉侵犯自己的女議員助理。＼大公報記者 龔學鳴



事件廣傳 反指女方“博上位”



傳媒早前報導，受害女議員助理X早年任職新聞傳媒業並精通多國語言，各方面綜合因素使得教育背景優良的她成為“香港眾志”出席國際場合的重要人物。在羅冠聰擔任立法會議員期間，X也曾出力幫忙。然而，2018年，在一次前往比利時的外訪活動期間，羅冠聰對X進行了侵犯，之後要求她保密。X在回港後將這段傷痛經歷告知密友，羅冠聰得知後在黨內公開指責X“想出名”“博上位”，之後拒絕讓她再參與任何政黨內的工作。



X這段經歷是通過密友流出，邏輯上與羅冠聰聲稱“想出名”“博上位”的說法不符。一名不願透露姓名的“職工盟”成員稱，此事件後曾有若干女權人士曾欲介入調查，但最終因為羅冠聰在攬炒派中的地位而不了了之。



受害人指遭多名“眾志”成員侵犯



另據X揭露，她還曾遭受其他“香港眾志”成員侵犯。2017年11月，X初次參與“香港眾志”的外訪活動。在西班牙參加國際資訊科技論壇期間，羅冠聰的助理借醉對她進行性侵犯。組織為平息事件直接把該名助理驅逐出黨，並要求她不能將事件公開。在一次意外場合，X又情緒失控說出前“香港眾志”秘書長黃之鋒也曾在國際外訪期間對其進行侵犯。在後續的跟進中她坦言黃之鋒的地位崇高，若傳出此等新聞只會損害攬炒派形象，最終只好忍氣吞聲。

