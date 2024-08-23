日媒曝光一起養老院凶案

中評社北京8月23日電／據海外網報導，據日本富士電視台8月22日消息，一年前，福岡縣北九州市一家養老院稱91歲的入住者富鬆美枝因病死亡。但近期警方將養老院另一名83歲老婦田中要子逮捕，稱她曾對富鬆施暴，致對方死亡。



警方稱，2023年8月4日，田中誤入富鬆的房間，以為富鬆擅自在自己的房間內睡覺，憤怒毆打富鬆的面部數次。富鬆隨後死亡，養老院起初稱其因病死亡。警方調查後認為，田中的施暴對富鬆的死亡負有責任，現已將田中逮捕。